Mein Vicodin, dein Vicodin

sixxStaffel 8Folge 1
Folge 1: Mein Vicodin, dein Vicodin

43 Min.Ab 16

Ein Jahr ist vergangen, seit House mit dem Auto in Cuddys Wohnzimmer gerast ist. Der Arzt sitzt im Gefängnis und hat die Möglichkeit, am Ende der Woche auf Bewährung freizukommen. Zunächst versucht er, sich von allem Ärger fernzuhalten. Doch nicht nur seine Mitinsassen provozieren den zynischen Diagnostiker - er wittert auf der Krankenstation ein neues medizinisches Rätsel. Gemeinsam mit Dr. Jessica Adams versucht er es zu lösen, ohne dass die Wärter etwas mitbekommen.

sixx
