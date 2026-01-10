Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 6
Folge 6: Von schlechten Eltern

43 Min.Ab 12

Ben Parker wird nach einem Mini-Schlaganfall in die Klinik eingeliefert. Der Teenager scheint ansonsten kerngesund zu sein. Eine DNA-Untersuchung seiner engsten Verwandten soll bei der Klärung des Falls helfen, doch dabei gibt es ein Problem: Bens Mutter gibt ihrem Sohn seit Jahren vor, dass sein Vater tot sei. Nun weigert sie sich, ihn ins Krankenhaus zu holen. Doch House pfeift auf den Wunsch der Mutter, Ben die Wahrheit vorzuenthalten.

