Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Hetzen und petzen

sixxStaffel 8Folge 15
Hetzen und petzen

Hetzen und petzenJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 15: Hetzen und petzen

42 Min.Ab 16

Ein Army-Veteran wird in das Princeton Plainsboro eingeliefert. Er ist des Landesverrats angeklagt, nachdem er streng geheime Informationen veröffentlichte. Als sein Leben auf dem Spiel steht, verweigert er die Behandlung, wenn die Army ihm nicht erlaubt, die Wahrheit zu sagen. Das Team von House versucht außerdem herauszufinden, wie es um ihren Chef steht - die Symptome deuten auf Leberversagen hin.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen