Dr. House
Folge 13: Die Ehe der Dominika House
43 Min.Ab 12
Dominika ist zurück - die Frau, die House geheiratet hat, damit sie eine Greencard bekommt. Die beiden müssen den Behörden vorgaukeln, dass sie eine glückliche Ehe führen, die auf wahrer Liebe basiert. Indes behandelt das Team des Diagnostikers den berühmten Coach und Eheberater Joe Reese. Die Behandlung führt bei ihm jedoch zu einem radikalen Sinneswandel über das, was er in den letzten Jahren predigte ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
