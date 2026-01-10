Dr. House
Folge 9: Bessere Hälften
43 Min.Ab 12
Der Alzheimerpatient Andres Tavares, der im Princeton Plainsboro an einer Studie teilnehmen soll, spuckt plötzlich Blut. Das Team von House versucht herauszufinden, was der Auslöser ist. Dabei haben die Ärzte nicht nur mit cholerischen Anfällen des Mannes zu kämpfen - eines morgens ist er aus dem Krankenhaus verschwunden. Wilson behandelt in der Ambulanz unterdessen eine Patientin, die asexuell ist - ein gefundenes Fressen für House ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
