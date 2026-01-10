Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 10
43 Min.Ab 12

In der Ambulanz findet House ausnahmsweise einen spannenden Fall: Die junge, obdachlose Callie klagt über Atembeschwerden und erleidet während der Untersuchung eine Ohrblutung. Der geniale Diagnostiker und sein Team versuchen herauszufinden, was dieses und weitere Symptome ausgelöst hat. Gegen deren Willen suchen sie auch Callies Mutter auf. House hat zudem mal wieder Foreman in der Mangel - er hat entdeckt, dass der Klinikchef eine Affäre mit einer verheirateten Frau hat.

