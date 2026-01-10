Dr. House
Folge 20: Das Leben vor dem Tod
42 Min.Ab 16
Houses Freund Wilson will im Angesicht des drohenden Krebstodes das Leben noch einmal in vollen Zügen genießen und stürzt sich von einem Abenteuer in das nächste - Dr. House immer an seiner Seite. Dessen Team bekommt es derweil mit einem weiteren besonderen Fall zu tun: Ein kranker Pathologe möchte sein eigenes Gehirn sezieren.
