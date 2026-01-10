Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 11
43 Min.Ab 12

Ein Highschool-Chemielehrer kollabiert beim Joggen und ist anschließend an Armen und Beinen gelähmt. Als es bei der Behandlung durch das Team von House zu einem gefährlichen Zwischenfall kommt, wird Dr. Cofield eingeschaltet. Der Chef der Neurologie soll herausfinden, wer verantwortlich dafür ist, dass einer der Ärzte schwerwiegende, körperliche Beschwerden davon getragen hat. Zudem ist noch immer nicht sicher, was die Beschwerden des Patienten verursacht hat.

