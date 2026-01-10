Dr. House
Folge 12: Chase
43 Min.Ab 12
Chase hält sich nach seiner schweren Verletzung von House fern. Stattdessen schiebt er Ambulanzstunden und behandelt unter anderem die junge Moira, die Nonne werden will. Als er sie wegen eines unklaren Krankheitsbildes in der Klinik aufnehmen muss, kommen die beiden ins Gespräch über ihre lebensverändernden Entscheidungen. Doch Moiras Zustand verschlimmert sich, und Chase braucht die Hilfe seines Chefs.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren