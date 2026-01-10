Dr. House
Folge 14: Alle meine Väter?
43 Min.Ab 12
Der blinde Will Westwood bricht auf offener Straße zusammen. Der Mann, der seiner Freundin eigentlich in Kürze einen Heiratsantrag machen wollte, gibt dem Team von Dr. House viele Rätsel auf. Der geniale Arzt sieht sich indes mit Familienangelegenheiten konfrontiert: Seine Mutter Blythe taucht in der Stadt auf - gemeinsam mit ihrem Liebhaber und Houses biologischem Vater Thomas.
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren