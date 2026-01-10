Dr. House
Folge 16: Plötzlich Familie
43 Min.Ab 12
Dr. James Wilson erfährt, dass er einen unbekannten Sohn hat. Doch damit nicht genug: Dr. Gregory House wusste wohl davon. Trotz der schlechten Ausgangslage verläuft das erste Treffen zwischen Vater und Sohn erstaunlich harmonisch. Doch trügt der Frieden?
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren