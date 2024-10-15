Welterbe des Mittelalters – 1.300 Jahre Klosterinsel ReichenauJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 307: Welterbe des Mittelalters – 1.300 Jahre Klosterinsel Reichenau
Das im Jahr 724 gegründete Benediktiner-Kloster Reichenau auf der gleichnamigen deutschen Bodensee-Insel war über Jahrhunderte ein bedeutendes religiöses, politisches, wissenschaftliches und künstlerisches Zentrum. Heuer wird das 1.300-jährige Bestehen gefeiert. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt goldene Reliquienschreine, unersetzliche UNESCO-Kulturerbe-Bücher und das Portrait von Inselbewohnern, deren Leben und Rhythmus immer noch im klösterlich-historischen Kontext Bestand hat. Eine lebendige Geschichte, die mit vielen Klischees zum Mittelalter aufräumt. Bildquellen: ORF/ORF – Vorarlberg/Badisches Landesmuseum/Uli Deck, ORF/ORF – Vorarlberg/Tourist Information Reichenau/Achim Mende
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick