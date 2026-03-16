Historische Gärten in Österreich (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 499: Historische Gärten in Österreich (2/2)
45 Min.Folge vom 16.03.2026
Von Schwarzenbergpark bis zur barocken Gartenanlage von Johann Ulrich von Eggenberg in der Steiermark: Der zweite Teil der Doku zeigt, wie Österreichs Geschichte in prächtigen Gärten erzählt wird. Bildquelle: ORF/Kurt Mayer Film
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