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Erbe Österreich

Verborgene Gärten von Wien (1/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 497vom 16.03.2026
Verborgene Gärten von Wien (1/2)

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Erbe Österreich

Folge 497: Verborgene Gärten von Wien (1/2)

46 Min.Folge vom 16.03.2026

Versteckt hinter Mauern und Hecken erzählen Wiens Villengärten vom Wohlstand des späten 19. Jahrhunderts. In der Doku gewähren Eigentümer seltene Einblicke in ihre Anlagen und sie zeigt, wie diese grünen Refugien erhalten werden und wie viel Lebensfreude diese Gärten heute bieten. Regie: Patrice Fuchs Bildquelle: ORF/PATRICE FUCHS

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