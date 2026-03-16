Verborgene Gärten von Wien (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 497: Verborgene Gärten von Wien (1/2)
46 Min.Folge vom 16.03.2026
Versteckt hinter Mauern und Hecken erzählen Wiens Villengärten vom Wohlstand des späten 19. Jahrhunderts. In der Doku gewähren Eigentümer seltene Einblicke in ihre Anlagen und sie zeigt, wie diese grünen Refugien erhalten werden und wie viel Lebensfreude diese Gärten heute bieten. Regie: Patrice Fuchs Bildquelle: ORF/PATRICE FUCHS
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