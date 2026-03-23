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Erbe Österreich

Verborgene Gärten von Wien (2/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 501vom 23.03.2026
Verborgene Gärten von Wien (2/2)

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Erbe Österreich

Folge 501: Verborgene Gärten von Wien (2/2)

44 Min.Folge vom 23.03.2026

Verborgene Gartenwelten Wiens öffnen ihre Tore: prachtvolle Anlagen, die sonst im Geheimen blühen. Zwischen barocken Hinterhöfen und Dachgärten am Handelskai verschmelzen Geschichte und Gegenwart. Der Glanz der Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts lebt weiter – in Pflanzen, die Generationen überdauern. Eine atmosphärische Reise durch geheime Oasen und lebendige Gartenkunst. Bildquelle: ORF/PATRICE FUCHS

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