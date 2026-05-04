Habsburg privat - Freizeitvergnügen einer HerrscherfamilieJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 517: Habsburg privat - Freizeitvergnügen einer Herrscherfamilie
45 Min.Folge vom 04.05.2026
Die Doku zeigt die Habsburger jenseits der Hofetikette: Trotz strenger Pflichten suchten sie Ausgleich in Hobbys wie Jagd, Reiten oder Kartenspiel. Mit der Zeit wurden diese privaten Leidenschaften zunehmend öffentlich und Teil ihres Images. Regie: Christian Papke Bildquelle: ORF/PAPKEFILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erbe Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3