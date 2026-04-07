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Erbe Österreich

Weiße Pferde, blaue Reben - In der Heimat der Lipizzaner und des Schilchers

ORF IIIStaffel 1Folge 506vom 07.04.2026
Weiße Pferde, blaue Reben - In der Heimat der Lipizzaner und des Schilchers

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Erbe Österreich

Folge 506: Weiße Pferde, blaue Reben - In der Heimat der Lipizzaner und des Schilchers

44 Min.Folge vom 07.04.2026

In der Weststeiermark werden die weltberühmten Lipizzaner gezüchtet und ein einzigartiger Wein aus der blauen Wildbacherrebe kultiviert, der Schilcher. Doch lässt sich hier auch Unbekanntes entdecken. Weitläufige Almen, unberührte Flusslandschaften, liebliche Weinhänge und Winzerhäuser: Das ist die Weststeiermark. Bildquelle: ORF/Ranfilm/Richard Mayr

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