Weiße Pferde, blaue Reben - In der Heimat der Lipizzaner und des SchilchersJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 506: Weiße Pferde, blaue Reben - In der Heimat der Lipizzaner und des Schilchers
44 Min.Folge vom 07.04.2026
In der Weststeiermark werden die weltberühmten Lipizzaner gezüchtet und ein einzigartiger Wein aus der blauen Wildbacherrebe kultiviert, der Schilcher. Doch lässt sich hier auch Unbekanntes entdecken. Weitläufige Almen, unberührte Flusslandschaften, liebliche Weinhänge und Winzerhäuser: Das ist die Weststeiermark. Bildquelle: ORF/Ranfilm/Richard Mayr
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