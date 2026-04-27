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Erbe Österreich

Das alte Wien in frühen Fotos

ORF IIIStaffel 1Folge 512vom 27.04.2026
Das alte Wien in frühen Fotos

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Erbe Österreich

Folge 512: Das alte Wien in frühen Fotos

45 Min.Folge vom 27.04.2026

Straßenfotografien aus der Zeit um 1900 zeigen ein Wien, das auf den ersten Blick erstaunlich vertraut wirkt – und doch ganz anders ist. Die Doku führt durch eine Epoche des Umbruchs, geprägt von neuen Verkehrsformen, veränderter Mode und einem stark ausgeprägten Klassenbewusstsein. Mit bisher ungesehenem Bildmaterial entsteht ein lebendiges Porträt des Alltags der Wienerinnen und Wiener zur Zeit der k. u. k. Monarchie. Regie: Christian Papke Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/Wien Museum/Peter Kainz

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