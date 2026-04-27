Das alte Wien in frühen FotosJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 512: Das alte Wien in frühen Fotos
45 Min.Folge vom 27.04.2026
Straßenfotografien aus der Zeit um 1900 zeigen ein Wien, das auf den ersten Blick erstaunlich vertraut wirkt – und doch ganz anders ist. Die Doku führt durch eine Epoche des Umbruchs, geprägt von neuen Verkehrsformen, veränderter Mode und einem stark ausgeprägten Klassenbewusstsein. Mit bisher ungesehenem Bildmaterial entsteht ein lebendiges Porträt des Alltags der Wienerinnen und Wiener zur Zeit der k. u. k. Monarchie. Regie: Christian Papke Bildquelle: ORF/PAMMER FILM/Wien Museum/Peter Kainz
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