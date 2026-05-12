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Erbe Österreich

Luxus, Glamour, blaues Meer: Geschichte der Côte d'Azur

ORF IIIStaffel 1Folge 520vom 12.05.2026
Luxus, Glamour, blaues Meer: Geschichte der Côte d'Azur

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Erbe Österreich

Folge 520: Luxus, Glamour, blaues Meer: Geschichte der Côte d'Azur

46 Min.Folge vom 12.05.2026

Mondäner Luxus, mediterrane Leichtigkeit und legendäre Gäste: Die Côte d’Azur steht seit über einem Jahrhundert für Glamour und Eleganz. Zwischen Cannes und Nizza entstand ein Lebensgefühl, das bis heute fasziniert. Archivmaterial des Grand Hotel du Cap-Eden-Roc lässt die goldenen Jahre der Riviera wieder aufleben. Bildquelle: ORF/Autentic/ZDF/ARTE/Hotel du Cap-Eden-Roc

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