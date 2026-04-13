Schloss Schönbrunn - hinter der Fassade der MachtJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 508: Schloss Schönbrunn - hinter der Fassade der Macht
92 Min.Folge vom 13.04.2026
Die Doku zeigt unbekannte Einblicke in den Alltag von Schloss Schönbrunn. Maria Theresia nutzte es lange als Sommerresidenz und ließ es für ihre große Familie umbauen. Bis zu 2000 Bedienstete lebten dort. Später prägte Kaiser Franz Joseph das Schloss mit seinem einfachen Lebensstil und seiner Ablehnung von Modernisierung. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Hubert Doppler
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