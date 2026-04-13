Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Schloss Schönbrunn - hinter der Fassade der Macht

ORF IIIStaffel 1Folge 508vom 13.04.2026
Schloss Schönbrunn - hinter der Fassade der Macht

Schloss Schönbrunn - hinter der Fassade der MachtJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 508: Schloss Schönbrunn - hinter der Fassade der Macht

92 Min.Folge vom 13.04.2026

Die Doku zeigt unbekannte Einblicke in den Alltag von Schloss Schönbrunn. Maria Theresia nutzte es lange als Sommerresidenz und ließ es für ihre große Familie umbauen. Bis zu 2000 Bedienstete lebten dort. Später prägte Kaiser Franz Joseph das Schloss mit seinem einfachen Lebensstil und seiner Ablehnung von Modernisierung. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Hubert Doppler

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen