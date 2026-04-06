Erbe Österreich
Folge 504: Frühling im Prater
45 Min.Folge vom 06.04.2026
Der Prater war schon immer ein Treffpunkt für alle: Naturraum und Vergnügungsort zugleich. Über Generationen hinweg kreuzten sich hier die Wege der Wiener Gesellschaft. Regisseur Gebhard Hölzl arbeitete alte Filmaufnahmen auf und zeigt nun Szenen von Kutschenfahrten, eleganten Spaziergängen und dem bunten Treiben im Wurstelprater. Die Magie des Ortes bleibt bis heute spürbar. Bildquelle: ORF/D5 Produktion
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