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Erbe Österreich

Frühling im Prater

ORF IIIStaffel 1Folge 504vom 06.04.2026
Frühling im Prater

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Folge 504: Frühling im Prater

45 Min.Folge vom 06.04.2026

Der Prater war schon immer ein Treffpunkt für alle: Naturraum und Vergnügungsort zugleich. Über Generationen hinweg kreuzten sich hier die Wege der Wiener Gesellschaft. Regisseur Gebhard Hölzl arbeitete alte Filmaufnahmen auf und zeigt nun Szenen von Kutschenfahrten, eleganten Spaziergängen und dem bunten Treiben im Wurstelprater. Die Magie des Ortes bleibt bis heute spürbar. Bildquelle: ORF/D5 Produktion

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