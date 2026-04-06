Königliche Gärten - Hampton Court PalaceJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 505: Königliche Gärten - Hampton Court Palace
52 Min.Folge vom 06.04.2026
Der Palast Hampton Court stand für Macht und Vergänglichkeit. Auf 330 Hektar vereinten sich Tudor-Architektur, barocke Fassaden und viktorianische Gartenkunst. Die Dokumentation führte durch ein Ensemble aus Architektur, Natur und Geschichte. Zugleich griff sie Mythen auf, wie etwa die Spukgeschichten um die Ehefrauen von Heinrich VIII., und zeigte den Aufstieg zur Besucherattraktion im 19. Jahrhundert. Bildquellen: ORF/Gernot Stadler Film
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