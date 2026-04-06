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Erbe Österreich

Königliche Gärten - Hampton Court Palace

ORF IIIStaffel 1Folge 505vom 06.04.2026
Königliche Gärten - Hampton Court Palace

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Erbe Österreich

Folge 505: Königliche Gärten - Hampton Court Palace

52 Min.Folge vom 06.04.2026

Der Palast Hampton Court stand für Macht und Vergänglichkeit. Auf 330 Hektar vereinten sich Tudor-Architektur, barocke Fassaden und viktorianische Gartenkunst. Die Dokumentation führte durch ein Ensemble aus Architektur, Natur und Geschichte. Zugleich griff sie Mythen auf, wie etwa die Spukgeschichten um die Ehefrauen von Heinrich VIII., und zeigte den Aufstieg zur Besucherattraktion im 19. Jahrhundert. Bildquellen: ORF/Gernot Stadler Film

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