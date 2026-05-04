Die Erfindung des UrlaubsJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 516: Die Erfindung des Urlaubs
48 Min.Folge vom 04.05.2026
Die Doku erzählt von den Anfängen des heimischen Tourismus und von Persönlichkeiten, die ihn prägten – etwa Olga Schneider, eine charismatische Wirtin des Reichenauer Thalhofes, deren Esprit Gäste wie Arthur Schnitzler anzog. Die Produktion zeigt Orte und Pioniere, an denen erste Hotels entstanden. Trotz einfachem Komfort setzte man auf Service. Ein Höhepunkt war das erste Berghotel der Monarchie auf dem Schafberg, erreichbar per Zahnradbahn. Bildquelle: ORF/embfilm
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