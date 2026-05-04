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Erbe Österreich

Die Erfindung des Urlaubs

ORF IIIStaffel 1Folge 516vom 04.05.2026
Die Erfindung des Urlaubs

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Erbe Österreich

Folge 516: Die Erfindung des Urlaubs

48 Min.Folge vom 04.05.2026

Die Doku erzählt von den Anfängen des heimischen Tourismus und von Persönlichkeiten, die ihn prägten – etwa Olga Schneider, eine charismatische Wirtin des Reichenauer Thalhofes, deren Esprit Gäste wie Arthur Schnitzler anzog. Die Produktion zeigt Orte und Pioniere, an denen erste Hotels entstanden. Trotz einfachem Komfort setzte man auf Service. Ein Höhepunkt war das erste Berghotel der Monarchie auf dem Schafberg, erreichbar per Zahnradbahn. Bildquelle: ORF/embfilm

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