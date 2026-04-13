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Erbe Österreich
Folge 509: Die Habsburg-Connection – Das geheimnisvolle Königshaus bei Wiener Neustadt
46 Min.Folge vom 13.04.2026
Die Habsburger unterhielten ein weitreichendes Netzwerk, das bis in die Herrscherhäuser konkurrierender Nationen reichte. Im Raum Wiener Neustadt hinterließ diese „Habsburg Connection“ deutliche Spuren: In Frohsdorf lebten französische Exilkönige wie Henri d’Artois, der dort zum künftigen König erzogen wurde. In Schwarzau wiederum heiratete Zita von Bourbon-Parma 1911 Kaiser Karl I. und wurde so zur letzten Kaiserin des Reiches. Regie:Alexander Frohner Bildquelle: ORF/Clever Contents
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