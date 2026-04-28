Erbe Österreich
Folge 513: Mariahilf nostalgisch
45 Min.Folge vom 28.04.2026
Der Wiener Bezirk Mariahilf vermittelt besonders anschaulich das Leben außerhalb des historischen Zentrums im 19. Jahrhundert. Geprägt von kleinbürgerlichem Alltag, Handel, Unterhaltung und sogar Quarantäne-Hotels entlang der Mariahilferstraße, entwickelte sich hier ein lebendiges Grätzel. Mit dem Bau des Raimund Theater entstand zudem eine bis heute bedeutende Bühne des Wiener Musiktheaters. Bildquelle: ORF/RAUM.FILM
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