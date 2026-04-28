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Erbe Österreich

Mariahilf nostalgisch

ORF IIIStaffel 1Folge 513vom 28.04.2026
Mariahilf nostalgisch

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Folge 513: Mariahilf nostalgisch

45 Min.Folge vom 28.04.2026

Der Wiener Bezirk Mariahilf vermittelt besonders anschaulich das Leben außerhalb des historischen Zentrums im 19. Jahrhundert. Geprägt von kleinbürgerlichem Alltag, Handel, Unterhaltung und sogar Quarantäne-Hotels entlang der Mariahilferstraße, entwickelte sich hier ein lebendiges Grätzel. Mit dem Bau des Raimund Theater entstand zudem eine bis heute bedeutende Bühne des Wiener Musiktheaters. Bildquelle: ORF/RAUM.FILM

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