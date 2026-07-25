Jonas Kaufmann: Lieder im ParkJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 25.07.2026: Jonas Kaufmann: Lieder im Park
90 Min.Folge vom 25.07.2026
Im Schwarzenberggarten neben dem Schloss Belvedere präsentierte Jonas Kaufmann einen Abend ganz im Zeichen von Operette und Wiener Lied. Begleitet von Helmut Deutsch interpretierte er bekannte Melodien und literarische Chansons und setzte damit der Wiener Musik- und Unterhaltungskultur ein ebenso persönliches wie stimmungsvolles Denkmal. Bildquelle: ORF/Theater im Park/Lena Wunderlich/ Sony Music
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