Erlebnis Bühne: Aus Bregenz: Die Ausflüge des Herrn BroucekJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 02.08.2026: Erlebnis Bühne: Aus Bregenz: Die Ausflüge des Herrn Broucek
138 Min.Folge vom 02.08.2026
Die Hausoper der Bregenzer Festspiele ist seit Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil des ORF-Kultursommers. 2026 steht die fantastische Oper "Die Ausflüge des Herrn Broucek" von Leoš Janácek auf dem Programm. Herr Broucek unternimmt zwei spannende Reisen, die ihm Gelegenheit geben, dem Alltag zu entfliehen und mit Ironie über seine Mitmenschen zu reflektieren. Im ersten Teil der Oper fliegt der Protagonist auf den Mond, im zweiten findet er sich im 15. Jahrhundert wieder. Die Titelpartie übernimmt in Bregenz der britische Tenor Peter Hoare. Robert Jindra dirigiert die Wiener Symphoniker und den Prager Philharmonischen Chor. Für die Inszenierung zeichnet Yuval Sharon verantwortlich. Bildquelle: ORF
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