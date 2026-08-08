Erlebnis Bühne
Folge vom 08.08.2026: Der Ring aus Erl: Siegfried
229 Min.Folge vom 08.08.2026
Zum Jubiläum zeigt die Produktion Höhepunkte aus Brigitte Fassbaenders "Ring"-Inszenierung bei den Tiroler Festspielen Erl. Im Mittelpunkt steht Siegfried: Der junge Held zwischen Naivität und Heldentum erschlägt den Drachen Fafner und erringt Ring und Nibelungenschatz. Doch erst als er Brünnhilde aus ihrem Zauberschlaf erweckt, lernt Siegfried das Fürchten – und entdeckt die Liebe. Bildquelle: ORF/Tiroler Festspiele Erl/David Assinger
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