Der Ring aus Erl: GötterdämmerungJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 09.08.2026: Der Ring aus Erl: Götterdämmerung
253 Min.Folge vom 09.08.2026
Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen" feiert 150 Jahre Bayreuther Festspiele. Zu diesem Anlass werden Auszüge aus der Tiroler Festspielhaus-Inszenierung von Brigitte Fassbaender gezeigt. Im Mittelpunkt steht diesmal die "Götterdämmerung": Der Machtkampf um den Ring erreicht seinen dramatischen Höhepunkt, Siegfried fällt den Intrigen Hagens zum Opfer und der Untergang der Götter besiegelt den Neubeginn der Welt. Bildquelle: ORF/Tiroler Festspiele Erl/Xiomara Bender
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