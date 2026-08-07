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Erlebnis Bühne

Der Ring aus Erl: Die Walküre

ORF IIIFolge vom 07.08.2026
Der Ring aus Erl: Die Walküre

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Erlebnis Bühne

Folge vom 07.08.2026: Der Ring aus Erl: Die Walküre

215 Min.Folge vom 07.08.2026

Liebe, Macht und Schicksal: Richard Wagners "Ring des Nibelungen" zählt zu den größten Werken der Operngeschichte. Zum 150. Jubiläum der Bayreuther Festspiele zeigt die Produktion Auszüge aus der Inszenierung von Brigitte Fassbaender. Die "Walküre" erzählt von verbotener Liebe, familiären Konflikten und Wotans tragischer Entscheidung – mit einigen der eindrucksvollsten Momenten des Musikdramas. Bildquelle: ORF/Tiroler Festspiele Erl/David Assinger

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