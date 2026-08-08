Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Bühne

Cecilia Bartoli: Il viaggio a Reims

ORF IIIFolge vom 08.08.2026
Cecilia Bartoli: Il viaggio a Reims

Cecilia Bartoli: Il viaggio a ReimsJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Bühne

Folge vom 08.08.2026: Cecilia Bartoli: Il viaggio a Reims

205 Min.Folge vom 08.08.2026

Die Salzburger Festspiele veranstalten anlässlich des runden Geburtstags von Cecilia Bartoli, der Intendantin der Salzburger Festspiele Pfingsten, eine wahre Festoper: Rossinis "Die Reise nach Reims". Die Jubilarin selbst steht als Corinna auf der Bühne, begleitet von einem internationalen Star-Ensemble. Barrie Kosky inszenierte die Opera buffa als turbulente Slapstick-Komödie, Gianluca Capuano dirigierte seine "Les Musiciens du Prince – Monaco" und den Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo. Bildquelle: ORF/Unitel/Salzburger Festspiele/Monika Rittershaus

Alle verfügbaren Folgen