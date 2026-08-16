Erlebnis Bühne: Das große Musical Open AirJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 16.08.2026: Erlebnis Bühne: Das große Musical Open Air
117 Min.Folge vom 16.08.2026
Ein Sommerabend ganz im Zeichen des Musicals: Das Stadttheater Baden verwandelt sich unter freiem Himmel in eine Bühne für bekannte Melodien aus "Evita", "Mamma Mia!", "Elisabeth" oder "Tanz der Vampire". Musical-Stars wie Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Moritz Mausser und Drew Sarich sorgen gemeinsam mit den Ensembles der Bühne Baden für ein stimmungsvolles Open-Air-Erlebnis. Am Pult steht Dirigent Michael Zehetner. Bildquelle: ORF/Axis/I&P Tomorrow Musical/Goran Andric
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