Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Bühne

Erlebnis Bühne: Das große Musical Open Air

ORF IIIFolge vom 16.08.2026
Erlebnis Bühne: Das große Musical Open Air

Erlebnis Bühne: Das große Musical Open AirJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Bühne

Folge vom 16.08.2026: Erlebnis Bühne: Das große Musical Open Air

117 Min.Folge vom 16.08.2026

Ein Sommerabend ganz im Zeichen des Musicals: Das Stadttheater Baden verwandelt sich unter freiem Himmel in eine Bühne für bekannte Melodien aus "Evita", "Mamma Mia!", "Elisabeth" oder "Tanz der Vampire". Musical-Stars wie Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Moritz Mausser und Drew Sarich sorgen gemeinsam mit den Ensembles der Bühne Baden für ein stimmungsvolles Open-Air-Erlebnis. Am Pult steht Dirigent Michael Zehetner. Bildquelle: ORF/Axis/I&P Tomorrow Musical/Goran Andric

Alle verfügbaren Folgen