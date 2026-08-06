Der Ring aus Erl: Das RheingoldJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 06.08.2026: Der Ring aus Erl: Das Rheingold
148 Min.Folge vom 06.08.2026
Liebe, Macht und Gier: Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen" zählt zu den größten Werken der Operngeschichte. Zum 150. Jubiläum der Bayreuther Festspiele zeigt Erlebnis Bühne Auszüge aus dem monumentalen Opernzyklus in der Inszenierung von KS Brigitte Fassbaender. "Das Rheingold" eröffnet die Saga und erzählt vom Fluch des Nibelungen Alberich und den folgenschweren Entscheidungen des Göttervaters Wotan. Bildquelle: ORF/Tiroler Festspiele Erl/David Assinger
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3