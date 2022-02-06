Erlebnis Österreich: Tiroler KostbarkeitenJetzt kostenlos streamen
25 Min.Folge vom 06.02.2022
Wie wichtig ist es, an seinem Arbeitsplatz zufrieden und glücklich zu sein? Das schafft nicht jeder. "Erlebnis Österreich" besucht drei außergewöhnliche Tirolerinnen in ihrer ganz besonderen Welt. Eine Museumsleiterin in Rattenberg, eine Wanderführerin in der Rosengartenschlucht bei Imst und die Chefin des Mühlendorfs im Gschnitztal. Bildquelle: ORF.
