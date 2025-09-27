Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Alte Liebe rostet nicht - Die wachsende Leidenschaft für Oldtimer

Staffel 1Folge 117vom 27.09.2025
Wenn Silvia O. ihr Käfer-Cabrio aus der Garage holt, dann wird für die Ausfahrt das Fahrzeug nicht nur geputzt, sondern auch eine frische Blume in die serienmäßig verbaute Vase gesteckt, die in den 1950er und -60er Jahren als ein Symbol für Individualität und Lebensfreude verstanden wurde. Nachdem viele Oldtimer-Liebhaber, wie Christian S., den Winter zum "Schrauben" nützen, beginnen mit den ersten sonnigen Wochenenden im ganzen Land die Ausfahrten mit den Lieblingen aus Blech. Obwohl ihre Technik im Vergleich zu modernen Fahrzeugen unvollkommen scheint, sehen Liebhaber über diese Schwächen hinweg und geben sich ihrer Leidenschaft für unverwechselbare Formen vergangener Tage hin. Zu den Höhepunkten dieses "mobilen Museums" zählen die "Mühlviertel-Classic" oder die "Ennstal-Classic". Immerhin eine Million Österreicherinnen und Österreicher interessieren sich laut einer Studie von 2022 für historische Fahrzeuge, fast 100.000 Menschen besitzen zumindest ein historisches Motorrad oder einen PKW. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ

