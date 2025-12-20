Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 134vom 20.12.2025
25 Min.Folge vom 20.12.2025

Die Dokumentation erkundet die Steyr, eine smaragdgrüne Flusslandschaft in Oberösterreich, von den Quellen im Toten Gebirge bis zur alten Eisenstadt Steyr. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die das Tal prägen: Sensenmacher, Kunstschmiede, Wildhüter und Musiker. Ihre Geschichten spiegeln Tradition, Natur und Kultur der Region – von historischer Flößerei und Nationalpark Kalkalpen bis zur Steyrtalbahn. Eindrucksvolle Bilder zeigen die "Rinnende Mauer", wilde Strömungen, ruhige Auen und das kulturelle Erbe. Eine filmische Hommage an das Steyrtal, seine Ursprünglichkeit und seine Geschichten. Bildquelle: ORF/Ranfilm

