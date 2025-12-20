Erlebnis Österreich: Das Steyrtal - Landschaften und Menschen am FlussJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 134: Erlebnis Österreich: Das Steyrtal - Landschaften und Menschen am Fluss
25 Min.Folge vom 20.12.2025
Die Dokumentation erkundet die Steyr, eine smaragdgrüne Flusslandschaft in Oberösterreich, von den Quellen im Toten Gebirge bis zur alten Eisenstadt Steyr. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die das Tal prägen: Sensenmacher, Kunstschmiede, Wildhüter und Musiker. Ihre Geschichten spiegeln Tradition, Natur und Kultur der Region – von historischer Flößerei und Nationalpark Kalkalpen bis zur Steyrtalbahn. Eindrucksvolle Bilder zeigen die "Rinnende Mauer", wilde Strömungen, ruhige Auen und das kulturelle Erbe. Eine filmische Hommage an das Steyrtal, seine Ursprünglichkeit und seine Geschichten. Bildquelle: ORF/Ranfilm
