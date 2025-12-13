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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Fenster in die Vergangenheit - Archäologie im Burgenland

ORF2Staffel 1Folge 132vom 13.12.2025
Erlebnis Österreich: Fenster in die Vergangenheit - Archäologie im Burgenland

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Folge 132: Erlebnis Österreich: Fenster in die Vergangenheit - Archäologie im Burgenland

25 Min.Folge vom 13.12.2025

Das Burgenland blickt auf mehr als 8.000 Jahre ununterbrochene Besiedlung zurück. Der „Masterplan Archäologie“ verfolgt das Ziel, bedeutende Funde und Fundorte sichtbar, erlebbar und kulturtouristisch nutzbar zu machen. Ein zentrales Projekt sind die Kreisgrabenanlagen in Rechnitz, datiert in das 5. Jahrtausend v. Chr. Von rund 120 bekannten Anlagen in Mitteleuropa finden sich dort gleich drei an einem Ort. Bildquelle: ORF

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