Prinz Eugen von Savoyen-Carignan war einer der größten Kriegshelden, reichsten Männer und bedeutendsten Kunstsammler seiner Zeit. 1725 erwarb er die Herrschaft Hof, 40 Kilometer östlich von Wien, und verwandelte das Renaissance-Kastell in eine prächtige barocke Schlossanlage. Mit namhaften Architekten und Künstlern ließ er Schloss Hof zu einem repräsentativen Jagdsitz ausbauen – eine beeindruckende Leistung, zumal er bei Kauf bereits 62 Jahre alt war. Über 800 Handwerker arbeiteten am Schloss und dem weitläufigen Garten mit sieben Terrassen. Für die Innenausstattung engagierte Eugen renommierte Künstler, die auch im Belvedere tätig waren. Schloss Hof wurde zum Ausdruck seiner Träume und seines Stils. Eine aktuelle Ausstellung in Schloss Hof und Niederweiden würdigt das 300-jährige Bestehen der Anlage und beleuchtet auch den Menschen hinter dem Feldherrn: seinen Aufstieg, seine Leidenschaft fürs Sammeln, seine Verbindung zu Künstlern und seine Rolle als prägende Figur des österreichischen Barocks. Prinz Eugen starb 1736 kinderlos im Alter von 73 Jahren, doch sein Erbe ist heute für Besucher lebendig – in einer der eindrucksvollsten Barockanlagen Österreichs. Gestaltung: Barbara Baldauf Redaktion: Sabine Daxberger Bildquelle: ORF
