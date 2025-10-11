Erlebnis Österreich: Die Wein-Weltmeister. Von der Steiermark in die weite WeltJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 120: Erlebnis Österreich: Die Wein-Weltmeister. Von der Steiermark in die weite Welt
26 Min.Folge vom 11.10.2025
Die Steiermark ist berühmt für ihre herausragenden Weißweine, die auf vielen kleinen, einzigartigen Lagen gedeihen. Eingebettet in sanfte Hügel und steile Terrassen wächst hier der Sauvignon Blanc als Leitsorte. So exzellent, dass die Steiermark im internationalen Vergleich sogar gegen Wein Giganten wie Frankreich oder Neuseeland als Weltmeister hervorgeht. Bildquelle: ORF/ORF-Steiermark/Isa Svec
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2