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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Die Wein-Weltmeister. Von der Steiermark in die weite Welt

ORF2Staffel 1Folge 120vom 11.10.2025
Erlebnis Österreich: Die Wein-Weltmeister. Von der Steiermark in die weite Welt

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Folge 120: Erlebnis Österreich: Die Wein-Weltmeister. Von der Steiermark in die weite Welt

26 Min.Folge vom 11.10.2025

Die Steiermark ist berühmt für ihre herausragenden Weißweine, die auf vielen kleinen, einzigartigen Lagen gedeihen. Eingebettet in sanfte Hügel und steile Terrassen wächst hier der Sauvignon Blanc als Leitsorte. So exzellent, dass die Steiermark im internationalen Vergleich sogar gegen Wein Giganten wie Frankreich oder Neuseeland als Weltmeister hervorgeht. Bildquelle: ORF/ORF-Steiermark/Isa Svec

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