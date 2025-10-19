Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 121vom 19.10.2025
26 Min.Folge vom 19.10.2025

Albin Egger-Lienz! Ob Totentanz, Bergmäher oder Sämann: Seine Werke erzielen bei Auktionen Millionenbeträge. Ein großer Teil seiner expressionistischen Gemälde ist im Museum in Lienz, Osttirol, zu sehen. Sein Schaffen prägte nachfolgende Generationen: Der kleine Tiroler Bezirk weist eine außergewöhnlich hohe Dichte an Kunstschaffenden auf. Jos Pirkner, Hans Salcher, Michael Hedwig und zahlreiche weitere regionale Künstler und Künstlerinnen - sie alle können als künstlerische Erben Eggers gelten. Gestaltung: Robert Hippacher Kamera: Markus Mayr Redaktion: Christiane Sprachmann Cutter: Markus Mayr Bildquelle: ORF/ORF-Tirol

