Erlebnis Österreich: Eggers Erbe - Osttirol und die KunstJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 121: Erlebnis Österreich: Eggers Erbe - Osttirol und die Kunst
26 Min.Folge vom 19.10.2025
Albin Egger-Lienz! Ob Totentanz, Bergmäher oder Sämann: Seine Werke erzielen bei Auktionen Millionenbeträge. Ein großer Teil seiner expressionistischen Gemälde ist im Museum in Lienz, Osttirol, zu sehen. Sein Schaffen prägte nachfolgende Generationen: Der kleine Tiroler Bezirk weist eine außergewöhnlich hohe Dichte an Kunstschaffenden auf. Jos Pirkner, Hans Salcher, Michael Hedwig und zahlreiche weitere regionale Künstler und Künstlerinnen - sie alle können als künstlerische Erben Eggers gelten. Gestaltung: Robert Hippacher Kamera: Markus Mayr Redaktion: Christiane Sprachmann Cutter: Markus Mayr Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
