Erlebnis Österreich
Folge 119: Erlebnis Österreich: Das Norikerpferd
24 Min.Folge vom 11.10.2025
Das Norikerpferd stand in den 1960er Jahren mit dem Aufkommen der Traktoren kurz vor dem Aussterben. Heute erlebt es eine beeindruckende Renaissance. Besonders in Vorarlberg, wo die Landwirtschaft vom alpinen Raum geprägt ist, findet das robuste Pferd neue Aufgaben: beim Schneeräumen, Holzrücken oder Lastentransport in unwegsamem Gelände. Eine lebendige Noriker-Szene hält die Tradition am Leben – bei Zuchtschauen, Fuhrmannstagen und Wettbewerben. Bildquelle: Alois Litzlbauer / picturedesk.com
