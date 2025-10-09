Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich: Wiener Geschichtn des Kurt Schwertsik

ORF2Staffel 1Folge 118vom 09.10.2025
Erlebnis Österreich: Wiener Geschichtn des Kurt Schwertsik

26 Min.Folge vom 09.10.2025

2025 feiert der Komponist und Musiker Kurt Schwertsik seinen 90. Geburtstag. In der Dokumentation „Wiener Gschichtn des Kurt Schwertsik“ erinnert er sich an zahlreichen Originalschauplätzen an Ereignisse aus seinem langen Leben. Die Geschichten sind humorvoll, dramatisch und immer wieder skurril. Sie spiegeln das Leben eines tiefsinnig-humorvollen Künstlers wider, der den Glauben und die Hoffnung an das Menschliche nie verloren hat. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH/

