Erlebnis Österreich: Wiener Geschichtn des Kurt SchwertsikJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 118: Erlebnis Österreich: Wiener Geschichtn des Kurt Schwertsik
26 Min.Folge vom 09.10.2025
2025 feiert der Komponist und Musiker Kurt Schwertsik seinen 90. Geburtstag. In der Dokumentation „Wiener Gschichtn des Kurt Schwertsik“ erinnert er sich an zahlreichen Originalschauplätzen an Ereignisse aus seinem langen Leben. Die Geschichten sind humorvoll, dramatisch und immer wieder skurril. Sie spiegeln das Leben eines tiefsinnig-humorvollen Künstlers wider, der den Glauben und die Hoffnung an das Menschliche nie verloren hat. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH/
