Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Umgang Bregenzerwald - Spazierwege zur Baukultur

ORF2Staffel 1Folge 115vom 22.09.2025
Erlebnis Österreich: Umgang Bregenzerwald - Spazierwege zur Baukultur

Folge 115: Erlebnis Österreich: Umgang Bregenzerwald - Spazierwege zur Baukultur

25 Min.Folge vom 22.09.2025

Der Umgang der Menschen im Bregenzerwald mit ihrem Lebensraum ist Thema der neuen markierten Wege durch 13 Dörfer der Talschaft. Dezente Stahlsäulen lenken die Aufmerksamkeit auf jedes der 104 Gebäude und somit auf die Kulturlandschaft, auf handwerkliche und ökologische Details, auf Facetten des künstlerischen, kulinarischen und touristischen Schaffens. Die Fernseh-Dokumentation folgt diesen Wegen zur Baukultur und blickt hinter die Fassaden der von Architekten der Region ausgewählten Privathäuser und öffentlichen Gebäude. Gestaltung: Karin Guldenschuh Kamera: Alexander Roschanek Redaktion: Jasmin Ölz, Gerd Endrich, Markus Klement Cutter: Alexander Rauch

