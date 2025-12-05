Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Die neue Frau an der Spitze

ORF2Staffel 1Folge 130vom 05.12.2025
Erlebnis Österreich

Folge 130: Erlebnis Österreich: Die neue Frau an der Spitze

25 Min.Folge vom 05.12.2025

Alessandra Ferri, die neue Direktorin des Wiener Staatsballetts, macht ihre ersten Schritte in Wien. Die ehemalige Primaballerina des Royal Ballet und der Mailänder Scala gilt als eine der bedeutendsten Tänzerinnen ihrer Generation und blickt auf eine beeindruckende internationale Karriere zurück. Regisseurin Katharina Reigersberg zeigt Ferri bei Proben, Backstage und bei ihren ersten beiden Produktionen – „Giselle“ und „Kallirhoe“ – und eröffnet einen seltenen Blick hinter die Kulissen einer großen künstlerischen Neueröffnung. Gestaltung: Katharina Reigersberg Redaktion: Judith Weissenböck Bildquelle: ORF/IMAGO / ZUMA

