Erlebnis Österreich
Folge 130: Erlebnis Österreich: Die neue Frau an der Spitze
25 Min.Folge vom 05.12.2025
Alessandra Ferri, die neue Direktorin des Wiener Staatsballetts, macht ihre ersten Schritte in Wien. Die ehemalige Primaballerina des Royal Ballet und der Mailänder Scala gilt als eine der bedeutendsten Tänzerinnen ihrer Generation und blickt auf eine beeindruckende internationale Karriere zurück. Regisseurin Katharina Reigersberg zeigt Ferri bei Proben, Backstage und bei ihren ersten beiden Produktionen – „Giselle“ und „Kallirhoe“ – und eröffnet einen seltenen Blick hinter die Kulissen einer großen künstlerischen Neueröffnung. Gestaltung: Katharina Reigersberg Redaktion: Judith Weissenböck Bildquelle: ORF/IMAGO / ZUMA
