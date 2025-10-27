Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Rückkehr der Wildnis - der Nationalpark Thayatal in Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 122vom 27.10.2025
Erlebnis Österreich: Rückkehr der Wildnis - der Nationalpark Thayatal in Niederösterreich

Folge 122: Erlebnis Österreich: Rückkehr der Wildnis - der Nationalpark Thayatal in Niederösterreich

26 Min.Folge vom 27.10.2025

Der Nationalpark Thayatal im nördlichen Niederösterreich zeigt auf 1360 Hektar beeindruckende Artenvielfalt: 950 Schmetterlings- und 140 Vogelarten, darunter Schwarzstorch und Seeadler, sowie 22 der 28 heimischen Fledermausarten. Auch die Hälfte aller österreichischen Pflanzenarten – rund 1290 – gedeiht hier. Die Doku zeigt zum 20-jährigen Bestehen die Entwicklung des kleinsten Nationalparks und berichtet über spektakuläre Wiederentdeckungen, wie in Österreich ausgestorben geglaubte Moosarten auf den Trockenrasenflächen. Bildquellen: ORF/Landesstudio Niederösterreich | Rainer Mirau / picturedesk.com

ORF2
