Erlebnis Österreich: Wie Weihnachten schmeckt - süßes Brauchtum in Niederösterreich

ORF2Staffel 1Folge 131vom 06.12.2025
Folge 131: Erlebnis Österreich: Wie Weihnachten schmeckt - süßes Brauchtum in Niederösterreich

25 Min.Folge vom 06.12.2025

Wenn in Niederösterreich die ersten Kerzen brennen und der Duft von Zimt, Mohn und frischen Christstollen durchs Land zieht, beginnt die stille Vorweihnachtszeit. Das „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich zeigt eine Region, in der alte Bräuche und handwerkliche Traditionen den Advent prägen. Im Weinviertel führt der Weg von der frühen Rorate in der Dämmerung bis zu liebevoll gebackenen Krapferln am Biobauernhof Popp. In Mödling widmet sich Anni Klima seit Jahrzehnten der kunstvollen Lebkuchenherstellung – jedes Stück ein Unikat. Im Waldviertel entstehen Krippen aus Mohnkapseln und am Mohnhof Greßl der typische Waldviertler Mohntaler. Im Mostviertel hält Sylvia Zöchinger mit ihrem Mostpudding eine alte Familienrezeptur lebendig. So entsteht ein filmisch-kulinarisches Porträt eines Bundeslandes, in dem gelebte Tradition und regionale Spezialitäten Weihnachten bis heute besonders machen. Bildquelle: ORF/ORF NÖ

