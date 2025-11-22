Erlebnis Österreich: Auf oststeirischen ErlebnisstraßenJetzt kostenlos streamen
Folge 128: Erlebnis Österreich: Auf oststeirischen Erlebnisstraßen
25 Min.Folge vom 22.11.2025
Die Straßen der Oststeiermark schlängeln sich durch sanfte Hügel und malerische Landschaften – und verbinden weit mehr als nur Orte. Viele tragen eigene Namen, die verraten, was Besucher erwartet: Blumenstraße, Römerweinstraße, Apfelstraße oder die Schlösserstraße, die hier größtenteils verläuft. Ein Film von Robert Sturmer. Bildquelle: ORF/ORF-Stmk/
