Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Auf den Hund gekommen - der Vorarlberger zweitliebstes Haustier

ORF2Staffel 1Folge 100vom 13.07.2025
Erlebnis Österreich: Auf den Hund gekommen - der Vorarlberger zweitliebstes Haustier

Erlebnis Österreich: Auf den Hund gekommen - der Vorarlberger zweitliebstes HaustierJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 100: Erlebnis Österreich: Auf den Hund gekommen - der Vorarlberger zweitliebstes Haustier

25 Min.Folge vom 13.07.2025

Laut Statistik Austria lebt in jedem zehnten Vorarlberger Haushalt mindestens ein Hund - Tendenz steigend. Für die meisten Menschen in diesen Haushalten ist die Fellnase ein Familienmitglied, bei manchen ist die Tierliebe besonders ausgeprägt und sie haben ihr ganzes Leben um die Vierbeiner ausgerichtet. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg begleitet eine Züchterin, die die Rückzucht von Qualzucht praktiziert. Weiters zu sehen ist ein Hundetrainer, der seit Jahrzehnten schon tausenden Hunden und ihren Herrchen und Frauchen weitergeholfen hat - auch nach einem massiven Beißvorfall. Das Filmteam hat auch eine Frau besucht, die bei Tag und Nacht, Wind und Wetter ausrückt, wenn ein Hund ausreißt. Und schließlich wird ein Mann vorgestellt, der schwerkranke Menschen mit seinen Hunden begleitet und ihnen so neue Kraft und Hoffnung gibt. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen