Erlebnis Österreich: (h)ERZberg. Das Kreuzbergl in KlagenfurtJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 113: Erlebnis Österreich: (h)ERZberg. Das Kreuzbergl in Klagenfurt
26 Min.Folge vom 15.09.2025
Kärntens Landeshauptstadt hat ein grünes Herz. Mitten in Klagenfurt erstreckt sich mit dem Kreuzbergl ein naturnaher Wald mit einer breiten Vielfalt an Fauna und Flora. 1957 wurde der Gletscherschliff des Kreuzbergls zum "Naturdenkmal" ernannt. Dass es sich im Kern um eine historische Parklandschaft handelt, die anlässlich des Besuchs Kaiser Franz Josephs 1850 entstanden ist, wissen nur noch die wenigsten. Heute ist das Kreuzbergl für die Klagenfurter eines der wichtigsten Naherholungs-, Freizeit- und Sportgebiete: Man trifft sich - auch beim Besuch des Botanischen Gartens oder in der Sternwarte. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0