Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: (h)ERZberg. Das Kreuzbergl in Klagenfurt

ORF2Staffel 1Folge 113vom 15.09.2025
Erlebnis Österreich: (h)ERZberg. Das Kreuzbergl in Klagenfurt

Erlebnis Österreich: (h)ERZberg. Das Kreuzbergl in KlagenfurtJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 113: Erlebnis Österreich: (h)ERZberg. Das Kreuzbergl in Klagenfurt

26 Min.Folge vom 15.09.2025

Kärntens Landeshauptstadt hat ein grünes Herz. Mitten in Klagenfurt erstreckt sich mit dem Kreuzbergl ein naturnaher Wald mit einer breiten Vielfalt an Fauna und Flora. 1957 wurde der Gletscherschliff des Kreuzbergls zum "Naturdenkmal" ernannt. Dass es sich im Kern um eine historische Parklandschaft handelt, die anlässlich des Besuchs Kaiser Franz Josephs 1850 entstanden ist, wissen nur noch die wenigsten. Heute ist das Kreuzbergl für die Klagenfurter eines der wichtigsten Naherholungs-, Freizeit- und Sportgebiete: Man trifft sich - auch beim Besuch des Botanischen Gartens oder in der Sternwarte. Bildquelle: ORF/ORF-Kärnten

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen