ORF2Staffel 1Folge 102vom 04.08.2025
25 Min.Folge vom 04.08.2025

Niederösterreich genießen. Das kann man am besten bei einer kulinarischen Entdeckungsreise durch die Regionen des Landes. Denn Niederösterreich hat viele kulinarische Schätze zu bieten. Vom Hopfen im Waldviertel, der dem Bier sein Aroma verleiht, oder der leicht säuerliche Schofkas im Mostviertel, den es in seiner Form als Rolle österreichweit nur im Mostviertel gibt, bis hin zum Kürbis, der in der Weinviertler Küche mittlerweile zu Hause ist. Der Film aus der Sendereihe „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio NÖ widmet sich diesen kulinarischen Besonderheiten Niederösterreichs und soll Lust auf den Geschmack der Regionen machen. Serviert werden typische Gerichte wie Fasanenbrust im Speckmantel oder Mostschaumsuppe mit Schafkäsetascherl. Bildquelle: ORF/ORF-Niederösterreich

Weitere Folgen in Staffel 1

